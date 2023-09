Paura sulla A20 Messina-Palermo in galleria all'altezza di Brolo: auto in fiamme, illesi marito e moglie

Momenti di apprensione questa mattina sulla autostrada A20 Messina - Palermo, per un’utilitaria che ha preso fuoco all’interno della galleria Calavà, in direzione Palermo, poco prima dello svincolo di Brolo.

Fortunatamente illesi i due occupanti del mezzo, marito e moglie, che sono riusciti a mettersi in salvo prima che l’auto venisse completamente divorata dalle fiamme. Sul posto la polizia stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello insieme ad una pattuglia della sezione di Messina. Parecchio fumo sprigionatosi in galleria ma nessuna conseguenza per i mezzi che sopraggiungevano che sono stati fatti defluire in sicurezza. Sul posto anche le squadre di pronto intervento autostradale.