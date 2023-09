Capo d'Orlando, sfregiata la scultura dedicata al mondiale del ciclismo su strada

Scompare dalla scultura dedicata al mondiale di ciclismo su strada la sagoma del ciclista e la città s’interroga sui motivi dello sfregio. Dalla scultura ubicata sul lungomare Andrea Doria dove c’era nel 1994 lo start di quel mondiale che vide nella città paladina centinaia di ciclisti provenienti da tutto il mondo per il titolo femminile e dilettanti maschile , sono scomparsi anche altre parti. Vandalismo o che altro ? In queste ore l’artista che lo ha realizzato Nino Agliolo, ritornato a Capo d’Orlando dal nord Italia dove vive, ha lanciato un accorato appello con tanto di S.O.S. posizionato proprio sulla scultura “ Speriamo che i pezzi trafugati vengano restituiti, dice alla Gazzetta del Sud, anche perché sono stati realizzati in materiale particolare. Il tubo della bici in polietilene riempito con materiale termico che faceva alzare od abbassare la sagoma del ciclista in base alla temperatura esterna. Al vertice c’era una sfera di acciaio inossidabile a rappresentare la testa del ciclista”.