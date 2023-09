Operazione “Ambrosia” nel Messinese: il gup infligge 5 condanne

Condanne per cinque imputati col rito abbreviato, cinque patteggiamenti accolti e due rinvii a giudizio al rito ordinario. È il verdetto che è stato emesso dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Patti, Andrea La Spada, nei confronti di dodici persone che rispondevano, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito dell’operazione “Ambrosia”, su un vasto giro di droga che si è svolto per diverso tempo fino allo stop dato dalle forze dell’ordine tra Gliaca di Piraino, Brolo e Gioiosa Marea.

Tra i cinque imputati che sono stati giudicati con l’abbreviato, la pena più alta è quella disposta nei confronti di Daniele Casella, condannato a cinque anni, due mesi e venti giorni di reclusione oltre a 28.000 euro di multa, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena.

Due anni e nove mesi di reclusione sono stati inflitti a Calogero Maggistro, con 18.000 euro di multa, due anni e otto mesi per Cristian Terranova e Roberto Messina, entrambi con 18.000 euro di multa. Infine Paolo Vaccarella è stato condannato ad un anno di reclusione e 2.000 euro di multa.

