Messina, tutto pronto a Montepiselli per la festa di S. Teresa del Bambino Gesù e del Volto Santo

E’ tutto pronto a Montepiselli per la festa di Santa Teresa del Bambino Gesù e del Volto Santo, che culminerà domenica prossima alle 17,30 con la benedizione delle rose e la processione del simulacro per le vie limitrofe alla chiesa parrocchiale, l’unica in città dedicata alla santa di Liseux. Un momento atteso dalla comunità che negli ultimi anni si è impegnata nella diffusione del culto della religiosa carmelitana morta giovane, conosciuta e venerata come santa della sofferenza e delle missioni e icona della compassione universale. In quest’anno speciale, nel quale ricorre il 150mo anniversario della sua nascita (1873-2023) e il centenario della beatificazione (1923-2023), il parroco don Giovanni Sturiale si è fatto promotore di un rinnovato percorso culturale e spirituale inaugurato qualche settimana fa con la presentazione del volume “Più forte dell’acciaio.

Lettere dalle trincee a Teresa di Lisieux”, che raccoglie 75 delle oltre duemila epistole conservate nel Carmelo di Lisieux, scritte da soldati, caporali, barellieri, artiglieri, fanti e sergenti per manifestare alla “piccola santa” (ai tempi non ancora canonizzata) gratitudine per la protezione, guarigione e liberazione dagli orrori della guerra ricevute. Domani e sabato ultimi due giorni di novena con il rosario alle 17,30 e la messa alle 18, animate dalla comunità parrocchiale S. Maria delle Grazie del rione delle Gravidelle con la confraternita della Divina Misericordia di Montalto e dall’associazione Amici di Suor Maria Alfonsa di Gesù Bambino con l’assistente fra Tonino Bono che al termine della celebrazione guiderà l’adorazione eucaristica con la preghiera di liberazione e guarigione. Domenica 1 ottobre, solennità di Santa Teresa, alle 9 la prima messa presieduta dal francescano fra Benedetto Amodeo; alle 11 la solenne celebrazione presieduta dal parroco don Sturiale e alle 12 la supplica alla Madonna di Pompei. Al termine delle messe ci sarà la benedizione delle rose. Tra le iniziative culturali ricreative, sabato e domenica nel salone parrocchiale sarà allestita la Fiera del dolce prima e dopo le celebrazioni.