Messina, rapine alle pasticcerie di Giostra: il 39enne incastrato dalle telecamere di sorveglianza

È stato fermato poco più di un mese dopo due scorribande ai danni di altrettante pasticcerie Giuseppe Campanella, messinese di 39 anni. Aveva messo nel mirino esercizi commerciali situati nel cuore del rione di Giostra e con lo stesso modus operandi si era fatto consegnare delle somme di denaro. In seguito ad approfondite indagini, gli investigatori della Squadra mobile della Questura di Messina hanno chiuso il cerchio sui due colpi e consegnato una informativa alla Procura che ha chiesto e ottenuto l’emissione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale. Così, la gip Simona Finocchiaro ha disposto il carcere nei confronti dell’indagato ed è toccato alla polizia eseguire il provvedimento e rinchiuderlo nella casa circondariale di Gazzi. Campanella, difeso dall’avvocata Carolina Stroscio, è stato già sottoposto a interrogatorio di garanzia dalla stessa giudice Finocchiaro, ma ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere.

I fatti Il 13 agosto scorso, la Mobile interviene successivamente a una segnalazione al numero d’emergenza 112 di una rapina commessa ai danni di una pasticceria di via degli Aranci, a Giostra. Intorno alle 8, un uomo col volto travisato da una bandana e dal cappuccio di una felpa è entrato nel locale. Impugnando un coltello a serramanico, ha minacciato il titolare in dialetto messinese, puntandogli l’arma al collo. Si è quindi fatto consegnare l’incasso, pari a 250 euro in banconote di piccolo taglio. È lo stesso proprietario dell’esercizio a descrivere agli agenti le caratteristiche fisiche del malvivente e i capi d’abbigliamento indossati, oltre a riferire che era in possesso di un coltello della lunghezza di circa 30 centimetri e lama di almeno 20. La polizia acquisisce i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza del posto e della zona, che mostravano, tra le altre cose, la fuga a piedi fino alla via San Massimino. Poi, sentono una persona che lo ha incrociato poco prima e raccolgono altri elementi utili alla risoluzione del caso.

