Messina, 32enne in difficoltà al largo di Torre Faro soccorsa da un'imbarcazione

Ieri intorno alle 15 una donna di 32 anni in difficoltà nelle acque antistanti Torre Faro è stata soccorsa da una imbarcazione di passaggio.

Al tempo stesso, perveniva una segnalazione telefonica alla sala operativa della Guardia Costiera sulla presenza di una persona che si trovava in acqua, a circa 800 mt. dalla costa, ed appariva in difficoltà.

Prontamente veniva disposto l’immediato invio della Motovedetta di soccorso, la CP 852 , e del battello veloce GC A 82 nonché di una pattuglia terrestre. Fortunatamente la malcapitata veniva, nell’immediato, recuperata a bordo di una imbarcazione privata che si trovava in zona Torre Faro. Le Motovedette della Capitaneria di porto provvedevano a scortare il natante con la persona in difficoltà fino alla spiaggia antistante.

Sul litorale si trovava già un’ambulanza del 118 per sottoporre la malcapitata alle prime cure del caso.