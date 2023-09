Messina, bonifica al campo Z e trasferimento salme di bimbi: una mamma denuncia e il consigliere Gioveni chiede chiarezza

"Un post che lascia davvero senza parole diventato virale su facebook di una mamma che denuncia, con tanto di foto, la devastazione di tombe di bambini (con i resti trasferiti in cassette di zinco al deposito) da un'area del Gran Camposanto, mi spinge a chiedere spiegazioni al sindaco Basile e all'assessore ai cimiteri Minutoli!"

Così il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d'Italia, sollecitato da tanti cittadini che hanno letto e condiviso questo post, adesso intende fare chiarezza sulla vicenda.

Tutto parte dalla denuncia social di una mamma che su FB ha pubblicato delle foto del campo Z dove riposano le salme di bambini. Qui sarebbe stata effettuata la bonifica del terreno senza dare alcuna preventiva comunicazione a tutti i genitori, scrive la donna, che avevano i propri bimbi in questo settore, mettendoli in delle cassettine di zinco al deposito ma solo per un mese trasferendo poi in un ossuario comune le salme di coloro le cui famiglie non si sarebbero presentate.

"Se associamo il contenuto del post alle foto shock pubblicate da questa mamma affranta - afferma il consigliere comunale Libero Gioveni - non si può che provare orrore e indignazione per l'accaduto, del quale, per quanto possa sforzarmi, non ne riesco a comprendere e giustificare le modalità. Ecco perché mi auguro, anzi chiedo al sindaco e all'assessore - conclude Gioveni - essendo ormai il post di dominio pubblico e condiviso ripetutamente sui social, di chiarire pubblicamente la surreale e macabra vicenda che ha lasciato sgomenti moltissimi cittadini messinesi, me compreso!"