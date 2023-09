Il feretro di Messina Denaro viaggia verso Castelvetrano: l'approdo a Messina e il tragitto verso l'autostrada. Niente funerali pubblici FOTO | VIDEO

Il feretro di Matteo Messina Denaro viaggia Castelvetrano. Il carro funebre è partito alle 4 da Villa San Giovanni sulla nave Elio della Caronte &Tourist, ed è sbarcato alle 4.20 a Messina, direzione autostrada, scortato da personale del Gruppo Operativo Mobile della Polizia Penitenziaria in borghese (quattro vetture), più l'auto con l'avvocata-nipote Lorenza Guttadauro.

Funerali e divieti

Il questore di Trapani ha vietato il funerale pubblico per il boss. Le esequie, dunque, si svolgeranno in forma privata nel camposanto di Castelvetrano appena la salma arriverà nel paese del trapanese.

Video e foto di Alessio Villari

L'arrivo al cimitero

Il feretro è stato deposto in una bara di cedro e non in quella di frassino che la nipote, Lorenza Guttadauro, aveva «opzionato» in un’agenzia funebre aquilana. Il via libera al trasporto della cassa dalla Sicilia, sempre legato a questioni di sicurezza, è arrivato prima che il carro funebre partisse. L’autopsia e la composizione della salma sono state effettuate nel piano interrato dell’ospedale, in locali attrezzati. Il feretro è poi stato fatto uscire da uno degli ingressi del deposito farmaci, sul retro dell’ospedale. Il viaggio sarà scortato dalle forze dell’ordine attraverso una «staffetta» lungo i mille e oltre chilometri fino a Castelvetrano.

Dalle 5 del mattino il cimitero è presidiato dalle forze dell’ordine. Tutte le entrate del camposanto, dove tra qualche ora arriverà il carro funebre, sono ancora chiuse e non si può accedere. L’arrivo del carro funebre è previsto da uno dei due ingressi di via Marsala dove si trovano già troupe televisive e giornalisti.