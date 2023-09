L'incidente in cui perse la vita Nino Donato, migliorano le condizioni dell'altro giovane ufficiale messinese di C&T

Sarà l'inchiesta della magistratura affidata alla Procura di Salerno a chiarire le cause dell'incidente dove due giovani messinesi in servizio sulla Cartour Delta sono stati travolti da un camion all'interno del garage di una nave attraccata nel porto di Salerno lo scorso 14 settembre.

Migliorano, intanto, le condizioni del ventinovenne Giuseppe Cirone, l'altro ufficiale coinvolto nel tragico incidente che ha lasciato attonita tutta la comunità messinese e non solo, per la morte di Nino Donato, che non solo era un professionista valido e ineccepibile, ma era un ragazzo conosciuto da tanti e da tutti amato per il suo carattere e la sua bontà.

Giuseppe Cirone ha lasciato da qualche giorno il reparto di Rianimazione ed è stato trasferito in quello di Ortopedia. Ed è visibilmente emozionato il dottor Renato Gammaldi, primario di Rianimazione del “Ruggi”, che lo ha preso amorevolmente in cura dal primo istante per salvargli gli arti fortemente compromessi.

«Le condizioni sono notevolmente migliorate – racconta il medico alla Gazzetta del Sud – e siamo fiduciosi. Le cose sono andate nel modo migliore che si potesse sperare. Al di là di qualsiasi previsione iniziale. Perché quando il giovane è arrivato, c'era il rischio di una sindrome da schiacciamento, chiamata anche “Crush Syndrome”, che può dare una serie di complicanze, anche gravi, nei giorni successivi. Aveva un arto inferiore da salvare. Una cosa mai vista in vita mia. E fratture in tre punti dell'arto inferiore».