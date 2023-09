Rometta, martedì i funerali di Gabriele Iarrera. Prima della funzione, gli amici scorteranno il feretro fino in chiesa

Gabriele Iarrera torna a casa. Il diciottenne, coinvolto in un incidente stradale lo scorso 16 aprile del 2022, dopo 17 lunghi mesi è venuto a mancare martedì scorso, nella Clinica universitaria austriaca di Innsbruck, dove era ricoverato. Lunedì mattina i genitori, insieme all'avvocata Maria Grazia Drago. partiranno da Innsbruck, in Austria, con scalo a Milano fino a Catania. Arrivati allo svincolo di Rometta, ad attendere la bara ci sarà un folto gruppo di amici, che accompagneranno il feretro fino all'oratorio dove verrà allestita la camera ardente fino alle 13 del giorno successivo.

I funerali si svolgeranno martedì, alle 17, nella chiesa di Sant'Antonio a Rometta Marea. Per quel giorno sarà proclamato lutto cittadino. Dopo l'incidente, il giovane Iarrera era stato costretto a vivere in più ospedali. Dal 4 luglio scorso si trovava in Austria al Centro riabilitativo di Hochzirl-Natters Innsbruck, per essere sottoposto alle cure neuro-riabilitative. A supporto delle spese economiche si è attivata una catena di solidarietà senza precedenti, che ha visto impegnati centinaia di cittadini, amministrazioni comunali, a partire da quella di Rometta, associazioni, da Villafranca e a seguire dai vari comuni del comprensorio. Non è mai mancato l'amore fraterno degli amici, che hanno persino fatto il tifo per lui negli stadi durante le partite del Milan, la sua squadra del cuore. Alla notizia del suo decesso, i sentimenti di affetto si sono intensificati. I genitori Enza e Francesco e la sorella Ylenia, commossi e riconoscenti, hanno ringraziato quanti stanno partecipando al loro dolore.