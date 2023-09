Prime piogge a Messina, rione San Licandro e via Santa Marta colpiti dall'acquazzone FOTO | VIDEO

Prime piogge autunnali e primi allagamenti in città. Emblematica la foto scattata nel tardo pomeriggio di oggi su viale Regina Elena, nei pressi della salita che porta al rione San Licandro. Il colore dell'acqua testimonia come ci sia stata molta terra che sia finita sulla strada.

Situazione complicata anche in via Santa Marta. Un fiume d'acqua scorre verso piazza del Popolo: quel che preoccupa di più è un tombino al centro della strada che viene sollevato dalla forza dell'acqua (che è penetrata anche nell'androne di un palazzo) e diventa un ostacolo per le auto e anche per chi è costretto ad avventurarsi a piedi. Un parcheggio interno è stato totalmente sommerso dall'acqua.