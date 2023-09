Salina, soccorsa donna colpita da malore mentre percorreva il sentiero di Vallespina

Una donna di 55 anni, originaria di Messina, colta da malessere, mentre percorreva il sentiero di Vallespina, all’interno della Riserva naturale orientata di Salina, è stata soccorsa, tra non poche difficoltà, nel primo pomeriggio. L’intervento, conclusosi dopo circa due ore, ha visto impegnati, sotto una notevole calura e in un’area priva di vegetazione, un medico, personale del 118, il sovrintendente Elio Benenati, capo servizio vigilanza della Riserva Naturale Orientata di Salina e i volontari del gruppo comunale di Protezione civile del Comune di Leni. La signora, che ha accusato il malessere a causa di un colpo di calore, ha ricevuto sul posto la prima assistenza e, successivamente, supportata dagli intervenuti, ha raggiunto l’ambulanza del 118, in attesa ai piedi della montagna, con la quale è stata trasferita al PTE per accertamenti ed eventuali cure.