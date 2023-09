Viene da Patti l’imprenditore che dà sicurezza alle gallerie: Salvatore Ruggeri e lo spegnimento automatizzato degli incendi nei tunnel

Salvatore Ruggeri, è uno dei messinesi più affermati nel mondo dell’industria internazionale. L’azienda che lui ha creato nel 2002 è uno dei riferimenti mondiali per la realizzazione di valvole, sistemi gas e antincendio per il comparto industriale dell’energia. Ed è sua una delle soluzioni più all’avanguardia per la sicurezza nelle gallerie in caso di incendi. Una rivoluzione rispetto a quanto finora escogitato (anche sulle autostrade dell’Isola) e che dà risposte anche alle direttive nazionali sulle gallerie, peraltro in scadenza nel 2025.

«Il gruppo Valvitalia che presiedo e ho fondato – spiega il cavaliere Ruggeri – ha acquisito nel 2014 e 2015 due aziende che erano specializzate nella produzione di sistemi antincendi nel settore oil e gas, piattaforme off shore e reparto navale e ferroviario. La nostra divisione Fire Fighting ha sviluppato una soluzione d’avanguardia che consente in una manciata di secondi di spegnere il rogo senza la necessità che intervenga il personale di sicurezza e che potrebbe essere installato nelle galleria oltre i 500 metri di lunghezza, così come prevede la normativa. Gli impianti – spiega l’imprenditore originario di Patti trasferitosi in Lombardia negli anni ‘70 e che nel 2021 ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa dall’Università di Messina – sono automatizzati perché rilevano l’incendio e attivano immediatamente lo spegnimento con un sistema “water mist”, cioè acqua nebulizzata che, a pressione, viene spruzzata, da augelli posti sulla calotta, solo nel punto in cui è scoppiato il rogo e lo spegne in pochi istanti. Questo salva le persone e le infrastrutture, riducendo drasticamente i tempi di ripristino che di solito sono molto lunghi». Questo sistema che non ha eguali in tutto il Paese. È già stato installato sulla Torino-Savona in un tunnel da 1.800 metri, ma anche sui Frecciarossa. In queste settimana Salvatore Ruggeri e il suo team di Valvitalia stanno facendo visita a tutti i concessionari autostradali d’Italia per far conoscere questa soluzione innovativa.

