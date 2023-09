Raddoppio ferroviario, il nodo dei tre svincoli sulla Messina-Catania

Il dialogo è avviato, adesso servono non più parole ma certezze. Si è aperto il tavolo tecnico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla costruzione dei tre svincoli provvisori sull’A18 ad uso esclusivo dei mezzi di cantiere per la realizzazione del raddoppio ferroviario.

Dopo il pressing dei sindaci nell’ultimo incontro al Consorzio per le autostrade siciliane, ieri si è tenuta una riunione telematica convocata da Felice Morisco, direttore generale della Direzione per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali. Al tavolo tecnico sono stati invitati il commissario straordinario delle opere ferroviarie Filippo Palazzo, Dipartimento regionale Trasporti, Cas, Consorzio Messina Catania Lotto Nord, il sindaco metropolitano e i sindaci di Messina, Scaletta Zanclea, Itala, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva e Sant’Alessio Siculo.

La convocazione è stata inviata per conoscenza anche alla Prefettura e all’Ufficio Ispettivo del Ministero Infrastrutture e Trasporti. L’obiettivo è arrivare ad una modalità condivisa sull’esecuzione dei tre allacci autostradali tra Sant’Alessio Siculo e Santa Teresa di Riva, a Nizza di Sicilia e tra Itala e Scaletta Zanclea, in considerazione dell’esigenza di assicurare certezza nei tempi di completamento degli interventi e verificare eventuali esigenze connesse alla mobilità dei mezzi di cantiere. Dall’incontro non sono emerse certezze sui tempi di autorizzazione e di costruzione delle rampe, ma il commissario Palazzo ha assunto l’impegno a stilare a breve termine un cronoprogramma e il Ministero a formalizzare nero su bianco ciò che finora è stato annunciato a voce agli amministratori locali e agli enti ferroviari.

