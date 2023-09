Messina, stalli per la ricarica dei mezzi elettrici: anche qui impazza la sosta selvaggia

Anche gli stalli riservati alle auto da ricaricare con le colonnine elettriche sono costantemente occupati da auto in sosta. Avere un veicolo ibrido o elettrico a Messina non è proprio un vantaggio ma quasi, una condanna. Già che gli stalli per la ricarica sono pochi, in più, sono quasi sempre occupati soprattutto se in prossimità di scuole o mercati rionali. Questo accade sia in centro che - a maggior ragione- in periferia. La polizia municipale spesso si mobilità per contrastare la sosta selvaggia negli stalli riservati ai disabili ma dovrà tenere conto anche di questi spazi sempre più utilizzati da cittadini hanno deciso di avvalersi di mezzi elettrici.