Messina, ancora doppie file sul Corso Cavour. Intervengono i vigili urbani

Il problema del traffico sul corso Cavour sono davvero i cordoli? O la sempre eterna doppia fila? Ecco le immagini di oggi a metà mattinata. Il traffico ridotto ad un'unica corsia e l'immancabile sosta vietata con le quattro frecce, che nel lessico del guidatore messinese sono il simbolo del parcheggio mordi e fuggi. Un'abitudine durissima a morire, soprattutto in alcune vie cittadine. E così anche oggi sul corso Cavour è stato necessario l'intervento della Polizia Municipale per liberare quella seconda corsia che non può essere ridotta a parcheggio selvaggio. Queste immagini dimostrano che in alcuni punti caldi per il traffico cittadino, ci vorrebbe una presenza fissa dei vigili urbani, perchè evidentemente appellarsi al senso civico del messinese non funziona. Un argomento che in questi giorni ha tenuto banco ovunque e che sta dividendo l'opinione pubblica.