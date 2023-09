Messina, elezione del nuovo rettore: Bonina ci riprova e fissa una nuova data (1 dicembre), ma c'è già lo stop di Bonanno

Il decano Letterio Bonina dell'Università di Messina fissa una nuova data per l’elezione del rettore: si tratta di venerdì 1 dicembre in prima votazione, mentre mercoledì 6 è prevista la seconda votazione (mercoledì 13 votazione di ballottaggio). Adesso la palla passa al direttore generale Francesco Bonanno, che ha però già confermato che la linea dell’amministrazione universitaria non cambierà, anche perché, afferma Bonanno, “il vulnus principale, cioè la legittimità del decreto di iniezione delle elezioni redatto da un decano in scadenza come il prof. Bonina, non è venuto meno”.

La lettera di Bonina

"La fissazione da parte del TAR per il giorno 13 settembre scorso dell’udienza sulla sospensiva del provvedimento di diniego del Direttore Generale alla pubblicazione Decreto di indizione delle elezioni a Rettore ha di fatto reso impossibile procedere alla convocazione del corpo elettorale - ha scritto Bonina - Come sapete, mantenendomi nel quadro delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti in vigore, avevo già dato la mia disponibilità a considerare alcune osservazioni dell’amministrazione e alcune raccomandazioni provenienti da una parte della comunità accademica e, quindi, a rivedere le date dei turni elettorali per le elezioni del Rettore. Tutto ciò, però, a condizione che ci fosse certezza del voto attraverso la fissazione, con largo anticipo, dei giorni della tornata elettorale, così da favorire scelte consapevoli a seguito di un confronto elettorale ampio e approfondito. Avevo, inoltre, affermato che consideravo parimenti importante il fatto che la programmazione strategica triennale dell’Ateneo – da deliberare entro il 31 dicembre del 2023 – seguisse le indicazioni del programma elettorale sostenuto dalla maggioranza della comunità accademica, dando così piena efficacia alle scelte democratiche. Guidato da queste convinzioni ho predisposto un nuovo decreto di indizione delle elezioni a Rettore per il sessennio 2024-2030 che ho inviato agli uffici preposti per la pubblicazione".

Allo stato attuale sono due i candidati per la successione di Salvatore Cuzzocrea: si tratta dell’economista Michele Limosani e della prorettrice Giovanna Spatari. E susslo sfondo la possibile proroga.