Messina, addio a Nico Zancle: ex ispettore della polizia municipale, attore e regista

"Ieri il nostro amato papà Nico è venuto a mancare". E' il triste annuncio dei figli di Nico Zancle, ex ispettore della polizia municipale di Messina, ma anche attore di teatro e cinema e regista. Aveva 84 anni, ma la sua passione per lo spettacolo non si era ami fermata. Tra le sue produzioni ci sono il film "Il mare, la mia vita" e "Il maresciallo Mancuso al servizio della dittatura democratica".

In tantissimi lo conoscevano, sono decine i messaggi che in queste ore vengono lasciati sui social per ricordarlo e per condividere il dolore. Molto toccante il ricordo dello scrittore Riccardo Di Pane: "Con grandissima commozione, apprendo la triste notizia della scomparsa di Nico Zancle, attore e regista messinese ma, soprattutto, mio carissimo amico. Nico è stato un Maestro, uno dei miei mentori e di lui ricorderò sempre il carattere dolcissimo e il suo contagioso entusiasmo, che non ha mai perso nonostante le precarie condizioni di salute. Era sempre un piacere partecipare come attore ai suoi radiodrammi e nei suoi occhi si poteva leggere la gioia quando gli veniva comunicato l'esponenziale numero delle visualizzazioni ottenute. Nico era questo, umiltà assoluta e voglia di vivere, tant'è che stavamo già progettando un futuro evento insieme e sei giorni fa, quando lo sentii per l'ultima volta, nulla lasciava presagire a questo tragico epilogo. Oggi, la nostra Messina piange non solo la persona, ma anche l'artista che ha saputo portare in alto, come indica il suo cognome d'arte Zancle, la nostra meravigliosa città a livelli internazionali. Grazie, amico mio, per tutto quello che ci hai lasciato dal punto di vista umano, poiché una persona col tuo garbo e col tuo stile non ci sarà mai più. Ci mancherai, fai buon viaggio".