Il fascino discreto della città di Messina si accende con “Le Vie dei Tesori”

Al via la 7° edizione de "Le Vie dei Tesori", il più grande circuito di promozione del patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia, che anche quest'anno vede la città di Messina come protagonista. Iniziate le attività di scoperta della città lo scorso venerdì, i luoghi scelti rimarranno aperti al pubblico fino al primo ottobre. Un'occasione di riappropriazione per i cittadini, un appuntamento straordinario per i turisti. Sono ventisei i siti visitabili, luoghi mozzafiato, vere e proprie esperienze alla scoperta della città.

«Venerdì abbiamo iniziato questa nuova edizione del festival con numeri che sono sicuro cresceranno esponenzialmente - ci racconta il referente su Messina del festival, Marco Grassi -. L'evento clou dei primi giorni del festival è stato sicuramente la riapertura della Prefettura, l'accesso guidato ai saloni normalmente chiusi al pubblico e all'appartamento riservato al Capo di Stato, accessibili unicamente durante questo primo weekend. Notiamo come ogni anno che la maggior affluenza si verifichi in quei luoghi che solitamente non sono sempre visitabili. Dobbiamo ricordarci che il festival Vie dei Tesori è rivolto alla città, ma l'arma vincente è quella di attirare turisti a Messina, quindi i protagonisti indiscussi del festival rimarranno sempre posti iconici come Cristo Re o la Chiesa dei Catalani per esempio, anche se ogni anno cerchiamo di trovare posti nuovi da far visitare. In più c'è sempre un grande attenzione ai villaggi e alle periferie che contengono un ricco patrimonio storico artistico».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina