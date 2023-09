Giardini-Taormina, guerra dell’acqua? Il caso si sgonfia, ma i conti non tornano

Il “mistero dell’acqua” tra Giardini Naxos e Taormina è ancora tutto da decifrare. Il caso esploso nelle scorse settimane, dopo la carenze idriche nella cittadina naxiota e un sopralluogo dell’Ufficio tecnico alla sorgente “Sifone” di Castelmola, utilizzata dai due comuni, sembra però sgonfiarsi e si registrano contraddizioni all’interno dello stesso Ufficio tecnico di Palazzo dei Naxioti.

Il 23 agosto il geometra Francesco Galeano, in quel momento al vertice visto che il responsabile era in ferie, ha messo nero su bianco di aver trovato «una tubazione di plastica del diametro di 160 millimetri circa che bypassava la prima vasca di decantazione, o travaso, adiacente verso quella a pelo d’acqua di distribuzione della quantità di adduzione, completamente orientata e spostata verso l’invaso di Taormina, determinando di fatto una sensibile diminuzione della portata di acqua verso Giardini Naxos, stimabile da circa 5 a 2 litri al secondo, causando in modo pesante le carenze».

