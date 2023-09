Crisi idrica a Messina, lungo la riviera fino a Torre Faro ci saranno ritardi nell’erogazione

E oggi? Tutti riavranno regolarmente l’acqua? Ovviamente c’è chi in città non se ne è accorto perché ha un serbatoio tanto grande da assorbire anche un giorno di black out idrico, ma due giorni senza approvvigionamento potrebbero essere troppi.

«Stanotte faremo una distribuzione regolare in città – ha detto ieri sera la presidente di Amam Loredana Bonasera –, ma è chiaro che qualche disagio potrebbe ancora esserci. È stato un incidente imprevedibile sul quale abbiamo lavorato senza sosta».

In particolar modo i rubinetti potrebbero rimanere a secco nella zona nord della città. L’Amam ha diffuso un cronoprogramma della distribuzione odierna.

A Torre Faro, Paradiso e la parte più a monte dell’Annunziata alta con i villaggi collinari di Castanea e Massa (tutte zone che hanno fatto il callo con il rientro ritardato dalle crisi idriche ) l’erogazione avverrà nella tarda mattinata per qualche ora o addirittura nel primo pomeriggio.

«Si prevede dunque una distribuzione regolare, domani mattina ( oggi, ndc) fino all'Annunziata – scrive l’Amam–. Dalla rotatoria del viale Regina Elena nel quartiere Annunziata in poi arriverà nel pomeriggio». Per questa difficoltà sono stati confermati rispetto a ieri alcuni punti di approvvigionamento h24: viale Giostra (presso sede Amam), via Girolamo Savonarola – Via Onofrio Gabriele (zona piazza Castronovo), serbatoio Torre Vittoria in viale Principe Umberto incrocio via Michele Amari. Si aggiunge anche un punto mobile di approvvigionamento con autobotte che stazionerà nei pressi della rotonda di Granatari.