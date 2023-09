Messina, sbarcati 298 migranti arrivati con la nave "Diciotti"

Sono sbarcati al molo Norimberga di Messina 298 migranti arrivati con la nave Diciotti della Capitaneria di porto. Fanno parte di un gruppo più grande di circa 700: 398 sono stati sbarcati al porto di Reggio Calabria.

Si è messo in moto il sistema di accoglienza, coordinato dalla Prefettura di Messina, in cui operano, secondo le rispettive competenze, Capitaneria di porto, Autorità di sistema portuale dello Stretto, Comune di Messina, forze dell’ordine, Usmaf, Asp, Croce rossa italiana, Unhcr, associazioni di volontariato. Sono in corso le identificazioni e la maggior parte dei migranti sono di provenienza subsahariana.