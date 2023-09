Messina senza acqua: disagi da Contesse a Torre Faro. COC sommerso dalle segnalazioni

Situazione idrica delicata a Messina. Ancora fermo l'impianto di Torre Rossa a Fiumefreddo. Pertanto, non arriva ormai da diverse ore acqua a Messina. L'Enel è impegnata a risolvere un guasto elettrico che non consente di attivare le pompe di sollevamento dell'acquedotto. Stamattina distribuzione minima in alcune zone della città attingendo alle scorte dei vari serbatoi. Ma ovviamente non si è rivelata assolutamente sufficiente. Situazione difficile da Contesse a Torre Faro. Intanto, è stata attivata una fornitura dell'acquedotto dell'Alcantara. Poco più di 200 litri raggiungono la rete comunale e prevalentemente vengono distribuiti nella zona sud.

Attivato il Coc

Vista l'impossibilità di approvvigionare al momento la città attraverso la rete idrica, dunque, da questa mattina è stato attivato il COC (Centro Operativo Comunale) per gestire tutti i presidi e le procedure di aiuto alla popolazione, al fine di ridurre al massimo i disagi.

Decine di segnalazioni

Sono diverse le segnalazioni alle quali ha dovuto far fronte il Centro operativo comunale di Protezione Civile che sta gestendo con Amam la crisi idrica di queste ore. Finora sono stati soprattutto esercizi commerciali ad aver avuto bisogno di autobotti per potersi rifornire. Ma sono arrivate segnalazioni anche da un paio di condomini della zona sud e da una casa di cura. Il centro comunale di Protezione civile sta gestendo questa emergenza smistando le segnalazioni all'Amam. La porzione di città maggiormente in difficoltà perché ha ricevuto un minimo di erogazione questa notte è quella che va dalla zona dello svincolo di San Filippo (Cep) fino a viale Giostra.

Punti di approvvigionamento AMAM

I cittadini potranno approvvigionarsi nei seguenti punti punti messi a disposizione da Amam

1) Viale Giostra - presso sede AMAM

2) Via Girolamo Savonarola – Via Onofrio Gabriele

3) Serbatoio Torre Vittoria in Viale Principe Umberto incrocio via Michele Amari