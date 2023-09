L'inflazione scende ovunque, ma... Messina ad agosto quanto sei stata cara!

L’inflazione decelera ad agosto quasi in tutta Italia. Ma Messina fa eccezione, insieme ad altre città. Secondo l’ultima rilevazione Istat, infatti, nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome e nei comuni non capoluogo di regione con più di 150mila abitanti l’inflazione più elevata si osserva a Genova (+7,1%), Messina, appunto, Perugia e Torino (tutte e tre a +6,1%).

Un secondo gradino del podio, seppur in condivisione, che non rallegra. Specie se si pensa che si arriva da un 2022 in cui in città si è registrato, in linea con il resto d’Italia, una crescita esponenziale dell’indice dei prezzi al consumo: +13,9% rispetto al 2021 e +19,22% rispetto al 2020. Il long Covid dei prezzi, lo si potrebbe definire, aggravato dalla crisi energetica e dagli effetti della guerra in Ucraina.

