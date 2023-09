Messina, procede spedito l'iter per il restyling degli Istituti scolastici

Procede celermente l’iter della Città Metropolitana di Messina finalizzato alla realizzazione dei lavori per la messa in sicurezza degli istituti scolastici di propria pertinenza.

La IV Direzione “Edilizia Metropolitana e Istruzione”, diretta dal dirigente reggente dott. Biagio Privitera, ha proceduto all’affidamento degli interventi programmati di miglioramento sismico delle strutture, di efficientamento energetico dell’edificio, nonché di messa a norma degli impianti nei plessi del “Maurolico”, “Seguenza” e “Archimede” di Messina, del liceo “Vittorio Emanuele III” di Patti.

La suddivisione istituto per istituto

In particolare, i lavori al “Maurolico” sono stati affidati alla ditta Consorzio Innova Società Cooperativa di Bologna per un valore contrattuale di 2.796.750,46 euro.

Al Consorzio Stabile Progettisti Costruttori di Maletto (Ct) sono stati affidati gli interventi al liceo “Seguenza” per un valore contrattuale di 2.806.597,52 euro.

La messa in sicurezza dell’“Archimede” sarà realizzata dalla ditta Lupò Costruzioni S.R.L. di Messina per un importo contrattuale di 5.320.919,51 euro.

Infine, sono stati affidati alla ditta S.I.C.E.F. S.R.L. di Caltanissetta i lavori di messa in sicurezza del liceo “Vittorio Emanuele III” di Patti per un importo contrattuale di 1.309.796,68 euro.

I fondi a disposizione si riferiscono a finanziamenti dell'Unione Europea Next Generation EU, legati al Piano Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I lavori saranno realizzati nel rispetto di due criteri particolarmente rilevanti per l'Unione Europea: il primo è il Do No Significant Harm (DNSH), in cui si prevede che gli interventi inseriti nei PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all'ambiente; il secondo è rappresentato dai Criteri Ambientali Minimi (CAM), costituiti da requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

Gli altri Istituti in provincia

Inoltre, sono stati affidati i lavori di realizzazione di due palestre nei plessi scolastici del liceo scientifico “Caminiti” di Santa Teresa di Riva e Giardini Naxos. Gli interventi di ampliamento e completamento della struttura santateresina sono stati assegnati alla Ditta Consorzio Simplex SCARL di Roma per un importo contrattuale netto di € 2.181.450,91, compresi oneri di sicurezza e costi manodopera, oltre IVA.

Infine, affidato alla ditta Giada Costruzioni S.R.L. di Ventimiglia di Sicilia gli interventi di realizzazione della nuova palestra dell’I.T.I.S. “E. Torricelli” di Sant’Agata Militello.

L’importo complessivo progettuale ammonta a 1.859.000,00 euro mentre l’importo contrattuale netto è di 1.063.667,07 euro, compresi oneri di sicurezza e costi manodopera, oltre I.V.A..