Violento scontro auto-scooter a Furci: 18enne di Santa Teresa in codice rosso al Policlinico di Messina

Incidente stradale con un ferito grave oggi pomeriggio a Furci Siculo. Poco prima delle 15 uno scooter con a bordo due giovani in transito sul lungomare, in direzione Catania, si è schiantato su una vettura proveniente dal senso opposto che stava compiendo una manovra di svolta per imboccare una traversa che conduce alla Statale 114, che il conducente del mezzo a due ruote non è riuscito ad evitare.

Dopo l’impatto i due in sella al motociclo sono volati sull’asfalto alcuni metri più avanti e a riportare le conseguenze più serie è stato il conducente, un 18enne di Santa Teresa di Riva, che ha subìto un profondo trame cranico.

Soccorso dall’ambulanza del 118, è stato trasferito sull’elicottero giunto da Messina e atterrato nel campo da calcio, da dove è ripartito verso il Policlinico in codice rosso.

Il passeggero dello scooter ha riportato lievi ferite ed è stato soccorso da un’altra ambulanza del 118 insieme alla conducente dell’auto, rimasta sotto choc. Sul posto la Polizia locale e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taormina.