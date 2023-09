Messina, cordoli anche in via Cesare Battisti. Provvedimenti viari in vigore fino al 22 settembre

Nuovi cordoli in arrivo. E chissà se anche questi saranno accompagnati da polemiche e infiniti dibattiti social. Stavolta i famigerati elementi gialli faranno la loro comparsa in via Cesare Battisti, nel tratto tra via Garibaldi e via Tommaso Cannizzaro. Anche qui, come nel caso di corso Cavour, i cordoli andranno a delimitare le corsie preferenziali già esistenti: quella riservata alle biciclette e quella per gli autobus. E anche qui, come nel caso di corso Cavour, secondo il progetto le singole corsie della strada (una di quelle in cui si abusa maggiormente della doppia fila) manterranno le loro dimensioni originarie in larghezza: 2 metri per gli stalli di sosta, 2 metri e 75 per le due corsie riservate alle auto, 3 metri e 50 per i bus e 1 metro e 50 per le bicciclette.

In quest’ambito, nel quale rientra anche il ripristino delle strisce pedonali, fa sapere il Comune che per poco più di una settimana (fino a venerdì 22) saranno in vigore alcuni provvedimenti viari. In particolare il divieto di transito nella corsia ciclabile e nella corsia preferenziale di via Cesare Battisti, direzione di marcia nord-sud, dove verranno collocate barriere e segnaletica stradale.

Dalle 20.30 di oggi alle 7 di domani, e dalle 20.30 di domani alle 7 di sabato, invece, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato est di via Battisti, sempre nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e Cannizzaro, per tratti di lunghezza pari a 10 metri, in corrispondenza di ogni attraversamento pedonale.