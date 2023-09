Addio a Rosalba Filardi Bonanzinga: la "signora dei libri" di Messina

Era la “signora dei libri” di Messina. Non solo perché nel 1969 aveva fondato, assieme al marito Nino, la storica libreria Bonanzinga, ma perché da allora si era dedicata, anima e corpo, ai libri, come missione e come progetto di vita, oltre che di imprenditoria culturale: Rosalba Filardi Bonanzinga è scomparsa improvvisamente ieri, a 87 anni.

Giovanissima, con una formazione classica e una vocazione precisa per gli studi letterari, dopo una breve permanenza torinese era tornata in città, e grazie a lei e al marito aveva preso il via il cammino della libreria, che è da allora solido punto di riferimento culturale cittadino. Lettrice raffinata e curiosa, anche dopo che la direzione della libreria era passata alla figlia Daniela la si poteva incontrare lì, fra gli scaffali, sempre prodiga di buoni consigli, di riflessioni, di suggestioni: ironica, profonda, attentissima, non perdeva una presentazione, e spesso e volentieri le sue erano le domande più pungenti e acute agli autori. Pur appartenendo a una generazione “analogica”, si era adattata al digitale, perché le consentiva di perseguire quella che per lei era la cosa più importante: la relazione coi lettori, coi cittadini, con gli amici.

In questo momento doloroso, le condoglianze della Gazzetta del Sud ai familiari, in particolare ai figli Daniela, Roberto e Sergio. I funerali si terranno domani, alle 16, nella chiesa del San Salvatore.