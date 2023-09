Fondachelli, sette anni e mezzo a Franco Pettinato

L'accusa è delle più gravi, estorsione con le modalità mafiose in concorso con persone non identificate. Il sindaco di Fondachelli Fantina, il medico Francesco “Franco” Pettinato, 66 anni, su richiesta del pubblico ministero della Procura distrettuale antimafia Fabrizio Monaco, è stato, infatti, condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 6 mila euro, e alle spese processuali. A dichiarare, al termine del processo di primo grado, Francesco Pettinato, colpevole del reato di estorsione che sarebbe stato consumato con la contestata aggravante del metodo mafioso, sono stati i giudici del Tribunale di Barcellona, presidente Antonino Orifici, componenti Anna Elisa Murabito e Silvia Maria Spina. Oltre alla reclusione applicate le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e lo stato di interdizione legale per l'intera durata della pena.

Gli stessi giudici hanno invece deciso l'assoluzione dal reato di concorso per il figlio, l'ex sindaco e attuale presidente del Consiglio comunale, il medico anestesista, Marco Antonio Pettinato, 39 anni, ai sensi dell'art. 530 del Codice di procedura penale, con la formula “per non aver commesso il fatto. Anche il pm Fabrizio Monaco aveva richiesto l'assoluzione per Marco Pettinato. La vicenda che ha portato al termine del processo di primo grado alla condanna del noto medico, ex dirigente medico del servizio di Medicina del lavoro dell'Asp di Messina, oggi medico convenzionato con il Servizio di medicina regionale per la Medicina generale, si fonda sulle indagini che si sono avvalse di intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che di verbali di interrogatori, confluite in una dettaglia informativa della Direzione investigativa antimafia - Sezioni operative di Catania e di Messina, che risale alla campagna elettorale del 5 novembre 2017 per il rinnovo dell'Ars. Elezioni per le quali, il figlio di Francesco Pettinato, Marco Antonio Pettinato si era candidato con una lista di ispirazione autonomista “Idea Sicilia - Popolari e autonomisti” per Musumeci Presidente”.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina