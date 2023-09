Sbarca alle Eolie sull'isola di Vulcano con 28 grammi di coca. Arrestato un 38enne

I carabinieri di Vulcano hanno arrestato, in flagranza di reato, un 38enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio antidroga, nell’area degli imbarchi delle navi in partenza da e per Vulcano, i militari hanno notato un’autovettura condotta da un individuo, già noto alle Forze dell’Ordine, appena sbarcato sull'isola dalla motonave proveniente da Milazzo. Fermato e sottoposto ad un controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un involucro con all’interno circa 28 grammi di cocaina. La perquisizione, estesa anche alla sua abitazione, ha consentito ai carabinieri di trovare e sequestrare anche due bilancini di precisione e vario materiale verosimilmente utilizzato per confezionare lo stupefacente. La droga, dalla quale sarebbe stato possibile ricavare oltre 140 dosi, è stata sequestrata assieme ai bilancini di precisione e al materiale per il confezionamento. Il 38enne è stato così arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trasferito nella Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.