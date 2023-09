Messina, al PalaRescifina tornano i big della musica: Ligabue, Pinguini Tattici ma non solo...

Dopo il sold out del concerto allo stadio Franco Scoglio dello scorso 30 luglio, i Pinguini Tattici Nucleari tornano a Messina, il 28 e 29 maggio prossimi, nel riqualificato impianto sportivo del Palarescifina. A confermare quanto annunciato dalla band bergamasca è il sindaco Federico Basile “con immenso piacere accogliamo il ritorno dei Pinguini Tattici in città nella prossima primavera, che a differenza dello scorso luglio, non sarà lo stadio teatro di esibizione bensì il PalaRescifina per il quale questa Amministrazione ha impresso una svolta attivandosi con interventi di restyling al fine di assicurare la fruibilità sia per eventi sportivi che musicali”, ha detto Basile. “Proprio ieri si è riunita la Commissione comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo che, nel dare parere favorevole circa l’agibilità della struttura, anche se riferita al campionato di pallavolo, rappresenta un dato di fatto per potere essere in grado di offrire alla cittadinanza e a quanti parteciperanno, per la capienza dei posti della struttura, la possibilità di assistere al doppio concerto dei Pinguini Tattici, e ricordo - conclude Basile - quello già annunciato di Luciano Ligabue il 30 novembre prossimo”. Ma Liga sarà al Palasport anche l'1 dicembre. Ma è probabile che il PalaRescifina possa ospitare anche altri big della canzone italiana. I privati sono, infatti, all'opera per chiudere accordi per diversi spettacoli. Alcuni artisti stanno definendo infatti proprio in questi giorni i calendari dei loro tour.

Tornano i Pinguini

I Pinguini Tattici tornano nella città dello Stretto con il tour "Non perdiamoci mica di vista \ fake news indoor tour - Palasport 2024”. L’evento, in collaborazione con il Comune di Messina sarà realizzato da Puntoeacapo, Magellano Concerti. Continua così, in una versione più intima e confidenziale, il tour che quest'estate ha portato la band composta da, Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo ad incontrare fan di ogni età, da nord a sud fino alle isole; i quali hanno deciso di tornare ad abbracciare il proprio pubblico nei palasport per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare.

Oltre un miliardo di stream, due anni in cima alle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia, il successo dell’album Fake News (tre volte Disco di Platino) e di RUBAMI LA NOTTE, nuovo singolo uscito a maggio, ai vertici di tutte le classifiche e già certificato doppio Disco di Platino, e un coinvolgente show che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica. Quello dei Pinguini Tattici Nucleari si è rivelato essere un gioco di squadra più che convincente, che ha portato la band, che da più di due anni colleziona numeri da record, ai vertici di tutte classifiche, regalandole un posto di assoluto rilievo nel panorama musicale nazionale e che ha mosso i primi passi in quello internazionale.