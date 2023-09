Asp Messina, Alagna indagato per corruzione. L'accusa: favori per ricambiare la sua nomina. Indagati anche 4 medici

Il faccia a faccia con il gip Ornella Pastore è previsto per tutti gli indagati mercoledì mattina. Il giudice dopo averli ascoltati con accanto i loro difensori, dovrà valutare cinque richieste di misure interdittive avanzate nei giorni scorsi dalla Procura, ovvero la sospensione dal servizio per alcuni mesi, a carico dell’attuale commissiario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna e di altri quattro medici.

Per quanto riguarda l’ex dg facente funzioni Alagna, che oggi in attesa delle nuove nomine regionali è stato designato commissario dell’Asp di Messina, i magistrati a quanto pare prospettato l’ipotesi della corruzione. Che si sarebbe concretizzata in maniera molto particolare.

Quando Alagna fu nominato nel novembre del 2012 dall’allora dg La Paglia come direttore sanitario dell’Asp, questa designazione secondo la Procura sarebbe stata effettuata su pressione politica e condizionamento di un parlamentare di primo piano della nostra provincia (il suo nome non risulterebbe al momento come indagato tra gli atti di questo troncone dell’inchiesta sulla gestione dell’Asp), e questo sarebbe avvenuto attraverso gli uffici di un intermediario (anche lui non compare come indagato almeno in questo troncone).

Ma c’è dell’altro. L’ufficio retto attualmente dal procuratore facente funzioni Rosa Raffa, che ormai da anni ha lavorato a diversi fascicoli sulla gestione complessiva dell’Asp sia nella fase della pandemia sia dopo, nei giorni scorsi ha richiesto la misura interdittiva anche per quattro medici, che in questo caso sono già stati inscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di truffa. Si tratta dei dottori palermitani Marcello Mezzatesta e Edmondo Palmeri, del medico barcellonese Gaetano Torre, e del medico mistrettese Domenico Sammataro.

