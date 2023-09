“Sud Innovation Summit”, una grande vetrina nazionale per Messina il 14 e il 15 settembre al Palacultura

«Il “Sud Innovation Summit” non è solo un evento, ma una piattaforma per la connessione, la collaborazione e lo scambio di idee che modelleranno il futuro dell'innovazione». Roberto Ruggeri è un imprenditore e, soprattutto, un “marketing strategist”, cioè un “innovatore” che guarda al futuro a 360 gradi, cercando di sperimentare già oggi quello che domani sarà realtà diffusa e consolidata. E da messinese ha voluto lanciare questa scommessa che, nelle intenzioni sue e di tutto lo staff organizzativo, dovrebbe diventare un evento strutturato. L’ambizione è quella di attirare ogni anno, in riva allo Stretto, le menti più feconde dell’imprenditoria italiana, e non solo, ponendo anche le basi sulle quali saranno costruite le fondamenta dell’edificio del futuro “I-Hub”, il Polo dell’innovazione tecnologica, che sarà realizzato sulle macerie dei vecchi edifici della cortina del porto. I cantieri per la demolizione degli ex Magazzini Generali e dell’ex Mercato Ittico sono stati già aperti, fra qualche settimana i lavori entreranno nel vivo, poi si procederà a radere al suolo anche gli ex Silos Granai. E in quest’area liberata, sorgerà il più grande Polo dell’innovazione, da Napoli in giù, almeno secondo gli obiettivi che erano stati fissati dall’ex sindaco De Luca e dall’ex vicesindaca Carlotta Previti, e verso i quali si sta muovendo anche l’Amministrazione Basile.

Il “Sud Summit Innovation” è una vetrina nazionale – la più importante del Meridione d’Italia, è stata definita – che si terrà il 14 e 15 settembre al Palacultura. Come dichiarato da Ruggeri, e come verrà spiegato nella conferenza stampa convocata per domani mattina a Palazzo Zanca, l'evento mira a diventare una pietra miliare nel percorso di innovazione e per la nuova imprenditorialità nel Sud Italia. Al centro della due giorni messinese, saranno tre i temi principali: trasformazione digitale; cultura e turismo 3.0 e “south working”.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina