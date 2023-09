Paradiso trionfa nel Palio delle contrade marinare di Messina

Va alla barca di Paradiso il Palio delle Contrade marinare. Al secondo posto Pace, mentre sull'ultimo gradino del podio "Case Basse". Nell'imbarcazione vincitrice Antonino De Francesco (timoniere), Paolo Condurso, Pietro e Lucio Fugazzotto e Alessandro Andronaco. A bordo di Pace c'erano Giovanni Donato, Massimo Salemme, Roberto Manganaro, Stefano Alizio e Letterio Donato. Su "Case Basse" invece Manuel Arena, Francesco Visalli, Francesco Vita, Alberto Nicita e Nazzareno Salemme. Al quarto posto "Grotte". Il Palio si svolge ogni anno in occasione delle festività in onore di Maria SS. Delle Grazie, Patrona di Pace. Partenza nel tratto di mare antistante Fiumara Guardia con arrivo davanti alla Chiesa di Grotte. La manifestazione, che affonda le sue radici nel XVII° secolo, rappresenta una delle espressioni più genuine dello spirito marinaro delle nostre contrade rivierasche, tant’è che per gli abitanti della Riviera Nord era da tutti riconosciuto come “ U PALIU ”, a significare quanto era importante e sentito.