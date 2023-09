Messina, a Mortelle si rischia la vita per la velocità di auto e moto

L’estate sta volgendo al termine, almeno a quanto dice il calendario, perché le temperature restano alte e la voglia di mare continua a farsi sentire. Per Mortelle è stata un’estate strana, bella e intensa da un lato, triste e desolante dall’altro. Le spiagge e le acque del Tirreno hanno attirato come sempre migliaia di messinesi e di turisti, in una cornice, però, deturpata dal perdurante stato di abbandono dell’edificio simbolo, quello che un tempo era l’emblema dell’Estate messinese, l’ex Grand Hotel Lido di Mortelle. Ma a parte questo, uno dei problemi vissuti da residenti e villeggianti è legato alla pericolosità della strada, dove troppi mezzi, sopratutto motorini, ma anche auto, sono abituati ad andare a velocità folli, non rispettando i divieti esistenti. Sarebbe il caso di collocare dei dossi per mettere in sicurezza il passaggio di chi si reca ai lidi esistenti o attraversa la strada a piedi. Fortunatamente non ci sono stati gravi incidenti, ma prevenire è sempre meglio che curare. E anche se la stagione estiva sta per terminare, il problema resta attuale, e si riproporrà anche l’anno prossimo. Si intervenga, dunque, senza più indugi.