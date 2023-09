Il granchio blu arriva anche a Milazzo. I pescatori: "Siamo stupiti, è invasivo e non lo abbiamo rigettato in mare"

Adesso anche a Milazzo. Il granchio blu continua a prendersi la scena e ormai è considerata la specie ittica più celebre di questa estate 2023. Dopo aver fatto capolino nel Veneto, in Liguria e nelle coste del Gargano, spingendosi sino alle Isole Tremiti, ieri è stato pescato anche nelle acque di Milazzo, nella riviera di Ponente. Ovvio lo stupore ma anche la notevole preoccupazione da parte dei pescatori locali che non hanno nascosto il loro timore nella possibilità futura di vedere ridotte ulteriormente le specie ittiche pescate proprio per la presenza del granchio blu. La specie infatti è molto vorace e ad esempio sta facendo scempio di molluschi locali e pesce azzurro soprattutto di piccole dimensioni. «Trovare nelle nostre reti questa specie – è stato il commento di alcuni di loro – ci ha stupito. Sappiamo che è una specie ittica invasiva ed è per questo che non lo abbiamo rigettato in mare dopo averlo pescato».