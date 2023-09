Furnari, la tragica scomparsa di Mohammed Charad nel terremoto in Marocco. Raccolta fondi per aiutare la famiglia

Non solo attestati di cordoglio e commozione per la tragica scomparsa del giovane Mohammed Charad, vittima del sisma che all’alba di sabato ha devastato il Marocco centrale, ed in particolare l’area di Marrakech, dove la famiglia Charad si trovava per far visita ai nonni.

Tramite passaparola e il tam tam sui social, la comunità furnarese si sta mobilitando per offrire anche un sostegno tangibile alla famiglia del quattordicenne. Si sta cercando di mettersi in contatto con il padre, Rachid, per ottenere l’autorizzazione e concordare insieme alla famiglia, l’avvio ufficiale di una raccolta di fondi. Nelle prossime ore, hanno fatto sapere i promotori, potremo dare notizie più dettagliate.