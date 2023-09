Capo d'Orlando, mobilità in tilt e la via dei Limoni non basta. Cercansi vie di fuga

La Via dei Limoni, la strada alternativa alla statale 113, Messina Palermo, realizzata pochi anni fa nei pressi della contrada Piscittina a levante di Capo d’Orlando, ha dimostrato ancora una volta l’utilità di questa arteria per garantire una via di fuga in caso di calamità e contemporaneamente ha riproposto la necessità urgente di trovare una simile soluzione sul versante opposto dove di alternative non ne esistono . A ponente di Capo d’Orlando, alcuni giorni fa la circolazione stradale è rimasta bloccata per un’ora sulla statale 113 “Messina-Palermo” a causa di un Tir polacco che si era incastrato in una cunetta e la viabilità non ne ha risentito grazie proprio al dirottamento sulla parallela Via dei Limoni. Così l’’incidente come dicevamo ha evidenziato in tutta la sua urgenza la necessità di creare una via alternativa alla statale 113 sul lato opposto della città dove l’arteria è l’unica via di fuga verso est.

