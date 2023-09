Taormina, impennata negli incassi di parcheggi e funivia: il Comune fa cassa con utenti e... aumenti

Un confronto in termini numerici per dare una risposta dal “sapore” più politico che tecnico. L’Azienda servizi municipalizzati di Taormina ha reso noti i dati dei flussi degli utenti e degli incassi del mese di agosto, in cui sono entrate in vigore le nuove tariffe aumentate dall’Amministrazione rispetto a quelle dello stesso mese dell’anno precedente, allo scopo di poter fare un raffronto soprattutto in termini di passaggi e stabilire se l’aumento del prezzo dei biglietti abbia influito sull’utilizzo dei parcheggi e della funivia.

Un resoconto chiesto mercoledì dal sindaco Cateno De Luca, intenzionato a dare risposte ai suoi avversari anche sul trasporto pubblico locale, ribadendo che l’aumento delle tariffe è stato deciso per evitare il secondo fallimento del Comune. I transiti complessivi sono passati dai 263.373 di agosto 2022 ai 278.463 del mese appena concluso, dunque con un incremento del 6%, con gli incassi saliti da 1.475.387 a 2.191.298 euro (+48,5%).

