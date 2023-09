Un furgone in fiamme a Giostra. E' successo intorno alle 6.30, poco dopo lo svincolo in direzione Palermo. L'incendio del mezzo pesante, andato completamente distrutto dal rogo - per cause ora in fase d'accertamento - sta creando rallentamenti in tangenziale. Sul posto è intanto intervenuta la polizia stradale per gestire la circolazione e i vigili del fuoco che si sono occupati delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.