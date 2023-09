Buoni pasto negati al Comune di Barcellona: 10 lavoratori chiedono stop ai rientri

La mancata erogazione dei “buoni pasto”, decisa con effetto retroattivo di sei mesi a decorrere da dicembre 2022, sta alimentando una forma di protesta “in bianco” da parte di dipendenti comunali che dal primo settembre, ultimata la pausa feriale che sospendeva i due rientri settimanali, dovrebbero nuovamente alternare l'orario di lavoro settimanale effettuando due rientri pomeridiani per assicurare l'apertura di sportelli al pubblico anche di pomeriggio.

Per alcuni servizi pubblici potrebbe non essere così in quanto già sono state presentate una decina di richieste da parte di dipendenti comunali che chiedono di rinunciare – in assenza del buono pasto che ricordiamo costituisce una integrazione salariale – ai due rientri pomeridiani previsti dai precedenti accordi.

