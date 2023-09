Panico a Messina, pensionato tenta di darsi fuoco nell'ufficio postale: impiegato-eroe evita il peggio

Attimi di panico a Messina. Stamattina, all'interno dell'ufficio postale di via Catania, un uomo ha tentato di darsi fuoco con benzina e accendino. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia, dopo che, l’azione tempestiva degli impiegati dell’ufficio, ha evitato il peggio. A livello precauzionale, l’uomo è stato anche trasportato in ospedale per accertamenti agli occhi (all'interno vi erano finite alcune gocce di benzina). L’uomo, un pensionato, sta bene e pare che anche il problema riscontrato con i pagamenti, che lo aveva indotto alla eclatante protesta, sia stato risolto.