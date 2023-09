Market della droga a Barcellona, 500 cessioni in 2 mesi di hashish e cocaina: 2 arresti

Blitz antidroga nel Messinese. Gli agenti del commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito due arresti per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Hashish e cocaina erano piazzati nel mercato locale. Gli arresti sono stati eseguiti in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla procura diretta da Giuseppe Verzera. Le indagini sono scaturite dal sequestro di circa quattro chili di hashish effettuato nei confronti di un terzo soggetto anch’esso detenuto. L’attività investigativa che ne è seguita ha portato a concentrare l’attenzione sui due arrestati ed a scoprire un vero e proprio supermercato dello stupefacente. Le telecamere, autorizzate dalla procura hanno immortalato una continua attività di cessione di sostanze stupefacenti, sia all’esterno che all’interno dell’abitazione dei due arrestati per tutta la durata delle indagini. In particolare sono state registrate oltre 500 cessioni di droga in un arco temporale di soli due mesi. Molti degli acquirenti individuati dalle telecamere sono stati, immediatamente dopo, perquisiti e privati della sostanza stupefacente poco prima acquistata. Gli esami di laboratorio hanno confermato che le sostanze cedute erano hashish e cocaina.