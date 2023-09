Capo d'Orlando, tir incastrato in una buca: traffico paralizzato per oltre un'ora

E’ rimasta bloccata per un’ora la circolazione stradale sulla statale 113, Messina Palermo, nei pressi della contrada Piscittina di Capo d’Orlando. Un Tir di una società polacca è rimasto incastrato con la ruota destra anteriore in una cunetta nella curva che anticipa la stradina che sale nella contrada di Amola e poi da qui a Naso. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani della città paladina ( Gugliotta, Orifici, Campisi e De Salvo) che grazie anche a dei volontari del posto, sono riusciti ad aiutare l’autista polacco a liberare il grosso Tir. Durante lo stop alla circolazione il traffico è stato dirottato sulla strada parallela Via dei Limoni dove sembra il Tir fosse diretto proveniente dallo svincolo di Brolo .