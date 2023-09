Barcellona, Ponte Mela e viabilità provvisoria: nuovo appello del Sindaco alla collaborazione

Il sindaco di Barcellona, Pinuccio Calabrò, ha inviato ieri una lettera aperta alle massime Autorità, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri dell’Interno e delle Infrastrutture, oltre al presidente della Regione e prefetta, indirizzando la stessa alla Città metropolitana.

Sotto la lente la chiusura del ponte Mela e la necessità di garantire una viabilità alternativa. Nel suo appello, il sindaco Calabrò ha sottolineato la preoccupazione riguardo alle caratteristiche della bretella alternativa realizzata dal Genio civile, situata in prossimità della linea di costa e con una larghezza che consente solo il transito veicolare a senso unico alternato. Sebbene l’opera sia stata eseguita dall’Ufficio del Genio di Messina e finanziata dalla Regione, il ponte è di proprietà della Città metropolitana di Messina, che ha competenze specifiche in materia di sicurezza stradale e viabilità nel territorio provinciale. Tuttavia, il sindaco ha evidenziato un’assenza di collaborazione da parte di Palazzo dei leoni, che ha deciso di demandare la vigilanza sui transiti ai soli Comuni di Barcellona e Milazzo.

Nonostante gli sforzi dell’amministrazione comunale di Barcellona per collaborare e fornire supporto tecnico, la situazione è rimasta invariata. Il sindaco ha anche menzionato un tentativo recente di aprire un tavolo tecnico presso all’Ufficio di Governo, coinvolgendo la Città metropolitana di Messina e i Comuni interessati, al fine di coordinare la disciplina della viabilità intercomunale e comprensoriale. Tuttavia, questi sforzi non hanno trovato risposta positiva da parte degli altri enti coinvolti.

