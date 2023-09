Ponte sullo Stretto: Calarco, Camilleri e il futuro che ritorna. A Torre Faro assegnati i "NoPonte Awards"

Nella splendida cornice dello Stretto di Messina, presso il lido horcynus orca di Torrefaro, si è tenuta la premiazione della prima edizione dei NOPONTE AWARDS 2023, una originale ed ironica manifestazione in cui sono state/i premiate/i coloro che si sono distinte/i nel corso del 2023 per aver preso posizione contro il progettato ponte sullo Stretto con interviste, scritti, fumetti, dichiarazioni. “Premi” anche per i Siponte visto che senza di loro questo premio non ci sarebbe stato.

L’arco temporale per essere candidati al premio è stato circoscritto alla “nuova campata” del ponte sullo Stretto, ovvero dall’insediamento del nuovo governo Meloni fino al 31 agosto 2023.

Due le categorie di premi, ognuna divisa in varie sezioni: sei sezioni di premio e tre premi speciali per i NOPONTE per un totale di 12 premiati; 4 sezioni di premio ed un premio speciale per i SIPONTE per un totale di cinque premiati (vedi elenco allegato).

Alla presenza di un folto e divertito pubblico noponte sono state lette le motivazioni del premio e sono state ascoltate le dichiarazioni dei premiati presenti, in video o in presenza: Maurizio Marchetti, Nadia Terranova, Lelio Bonaccorso, Cecilia Caccamo, Giuseppe Tomasello, i giovani artisti e attivisti della rassegna Aunni annari rappresentati da Alice Camardella. Agli altri premiati, ovvero Fiorello, Makkox, Indico film per The bad guy, Mario Tozzi, e don Luigi Ciotti, verrà inviato a domicilio l’ambito trofeo e la pergamena con la motivazione personalizzata. I siponte, che per ovvi motivi non sono stati invitati, riceveranno una splendida foto dello stretto di Messina (gentilmente concesse dall'autore Daniele Passato) con dietro scritto lo slogan "Lo Stretto di Messina non si tocca, lo difenderemo con la lotta".

Tra le motivazioni che hanno suscitato più divertimento, quella attribuita a Fiorello, per il suo ponte tibetano presentato a Vivarai2, a Maurizio Marchetti per avere declinato il ponte come risorsa per guarire tutti i nostri mali e problemi, a Makkox per l’esilarante striscia su Salvini e Michelangelo, Leonardo e Raffaello. Significativo il premio speciale della giuria Noponte 2023 a don Luigi Ciotti in solidarietà per gli attacchi ricevuti questa estate. Hanno dichiarato la loro soddisfazione per avere ricevuto il premio Lelio Bonaccorso, presente alla premiazione, che ha illustrato la sua striscia Noponte e si è dichiarato convinto che il ponte sullo stretto non lo faranno; Nadia Terranova tramite video ha auspicato che finisca questo circo del Ponte e che si possa finalmente pensare alle cose concrete per la nostra Terra. Contenta Alice Camardella per il riconoscimento e per la fiducia concessa ai giovani artisti ed attivisti per l'organizzazione della rassegna estiva noponte. Cecilia Caccamo, autrice della splendida grafica che impreziosisce alcuni gadgets del comitato Noponte Capo Peloro, ha dichiarato che intende contribuire alla lotta contro il ponte con altre grafiche. Maurizio Marchetti, collegato da Palermo, ha infine ironizzato sull'utilità del ponte e su Salvini ed i salvinisti.

Per i Siponte, che per ovvi motivi non sono stati invitai ad essere presenti alla premiazione, c’è stata ampia condivisione dei presenti per i premi attribuiti.

Per ogni premio della categoria Siponte era in concorso una terna di candidati:

-Premio a Salvini, per la sezione: la definizione più assurda del progettato ponte sullo stretto (le tre definizioni in concorso erano tutte sue), con la definizione che il ponte è un’opera green;

- Premio a Strettoweb, per la sezione: disinformazia sul ponte sullo stretto, che ha vinto l’agguerrita concorrenza della Gazzetta del Sud e del profilo facebook di Nino Germanà “Ponte e libertà”;

premio a Nino Germanà per la sezione: politico pontista dell’anno, che batte con notevole distacco gli altri candidati, la parlamentare Matilde Siracusano ed il deputato calabrese e leghista Furgiuele;

-Premio all’avvocato Ferdinando Rizzo per la sezione: Maalox. Meritevole di premio il suo articolo all’indomani del corteo noponte del 12 agosto nel quale definiva i nopontisti un’accozzaglia, infima minoranza, che batte i candidati concorrenti Germanà, Strettoweb e Lucio D’amico.

Infine il premio speciale della giuria bufala siponte 2023, non poteva che andare al ministro Matteo Salvini per i 120 mila posti di lavoro che produrrebbe il ponte sullo Stretto.

Eppure esattamente 20 anni fa – il 29 agosto 2023 – si tenne un convegno ad Acireale, promosso dal Centro universitario di studi dei trasporti dell’Università di Messina, allora diretto dal prof. Elio Fanara. Un confronto di alto livello, tra professionisti, tecnici, esperti, politici, rappresentanti di istituzioni ed enti locali che sfociò, poi, nella pubblicazione degli atti del convegno dal titolo “Le grandi opere infrastrutturali, il territorio e lo sviluppo sostenibile: il Ponte sullo Stretto di Messina”.

In quell’occasione, ci fu l’intervento del compianto Nino Calarco, l’allora direttore della Gazzetta del Sud, che per anni ricoprì anche l’incarico (gratuitamente) di presidente della società Stretto di Messina. Oggi, a distanza di vent’anni, buona parte del ragionamento sviluppato da Nino Calarco si rivela di un’attualità impressionante. Parlava di «argomenti seri, positivi», venuti fuori da quel convegno, «di fronte all’alluvione di luoghi comuni e di distorsioni della verità da parte di abituali profittatori dell’opinione media, i quali sanno di poter esistere, e di avere visibilità, sino a quando il progetto del Ponte sullo Stretto rimarrà progetto. Sono sicuro – disse sorridendo davanti al folto uditorio – che essi tremino al pensiero che il progetto possa essere archiviato e che non se ne parli più... È la storia del nostro Paese... ogni anno ci si inventa un nemico per continuare a esistere. E il nemico del momento è il Ponte sullo Stretto. Ma i nemici pericolosi sono i veri poteri forti del nostro Paese che, di concerto con quelli di altri Paesi europei, remano contro il Mezzogiorno d’Italia, per condannarlo al servaggio di una ulteriore colonizzazione... Nelle strategie di sviluppo europee – continuava Calarco – il Ponte è fondamentale per il Sud. Irrinunciabile. O ineludibile, come affermava oltre 40 anni fa il prof. Lucio Gambi».

E ancora: «I fatti sono testardi e sono irriducibili. Non possiamo guardare il Ponte riduttivamente come un “cavalcamare” tra la Sicilia e la Calabria, i famosi due deserti di cui cianciava Cofferati, smentito e ripreso da un grande sicilianista come Andrea Camilleri. Lo scrittore, da par suo, ha sommessamente spiegato che questo “cavalcamare” non unirà due deserti, ma due popolazioni, quella calabrese e quella siciliana, che hanno ansia di riscatto, voglia di essere menzionate sulle prime pagine dei giornali del mondo grazie al Ponte e non alle imprese criminali della ‘ndrangheta e della mafia. Queste ultime vero e proprio “convitato di pietra”, che viene sempre evocati dai contrari al Ponte, i quali però si astengono dall’indagare sull’altissimo tasso di inquinamento mafioso che ci sarà nelle “autostrade del mare”».

Calarco ricordò, in quell’occasione, come partì la sfida della società Stretto: «La costituzione si realizzò nel 1981 solo perché, all’insediamento della VII Legislatura (nel 1979 ero diventato senatore), rivolgendomi per la prima volta all’intero gruppo della Dc a Palazzo Madama, esordii dicendo: “Ora vi parlo di un argomento che susciterà la vostra ilarità, il Ponte sullo Stretto di Messina”. La risata fu immancabile, per me scontata. Ma reagì di brutto e dissi: “Invece di ridere, dovreste arrossire perché è da 10 anni che esiste una legge votata dal Parlamento italiano (compreso l’allora serio Partito comunista), che aveva individuato nel Ponte sullo Stretto una infrastruttura di interesse nazionale. Vi teneste la legge nel cassetto senza neppure abrogarla”». E poi, la storia di tutti i presidenti del Consiglio, molti di Centrosinistra (Prodi, D’Alema, Amato), tutti favorevoli al Ponte, «perché riconoscevano che quel progetto era strategico per l’Italia, se solo si sapesse guardare al di là del proprio naso». Ogni tanto la cronaca si fa Storia e la Storia, poi, torna a farsi cronaca...