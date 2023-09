Milazzo, si apre un cantiere strategico Parte la bonifica dei Molini Lo Presti. Progetto da 18 milioni di euro

Riqualificazione dei Molini Lo Presti e trasformazione dell’opificio del grano in struttura strategica per i servizi turistici della città, finalmente a Milazzo si parte. Dopo diverse fasi e tanti annunci, diventa realtà la progettualità che il Comune di Milazzo e la Camera di Commercio sono riusciti a farsi finanziare dal Ministero delle Infrastrutture con oltre 7 milioni di euro.

Da ieri infatti è cominciata la bonifica dell’interno del grande compendio immobiliare situato nella via dei Mille, della notevole quantità di amianto presente. Un intervento che sicuramente si protrarrà per oltre un mese. Nel frattempo si procederà alla predisposizione del bando che dovrà portare alla riconversione dell’opificio. I nuovi spazi comprenderanno una combinazione di destinazioni d’uso pubbliche: museale (1.700 mq) e infrastrutturale per i trasporti (700 mq); e private: ricettiva (hotel e ristorazione, circa 2.500 mq), uffici di rappresentanza (800 mq) e commerciale (3.200 mq).

Una progettualità dal valore di ben 18 milioni di euro, dieci dei quali dovranno essere versati dai privati attraverso il project financing. Fissati anche i tempi per portare a compimento l’opera: 36 mesi comprensivi della parte progettuale. Chi si aggiudicherà il bando dovrà infatti provvedere anche alla redazione del progetto che è stato delineato dai due enti nella fase di presentazione del bando a Roma. Si spera che non vi siano intoppi in corso d’opera, come purtroppo spesso accaduto per altri interventi perché, al di là delle condizioni di fatiscenza dei Molini, tali da rendere non più derogabile la manutenzione straordinaria, questo progetto rappresenta una grande opportunità per Milazzo che deve sicuramente compiere un salto di qualità nell’accoglienza dei turisti.

