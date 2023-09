Messina, il pullman che ha attraversato piazza Lo Sardo: rintracciata la ditta, due verbali da 42 euro

E' finita con due sanzioni da 42 euro l'incredibile vicenda che ha visto un pullman pugliese attraversare piazza Lo Sardo nella parte pedonale. La polizia municipale di Messina ha inviato i due verbali alla ditta di autolinee della provincia di Lecce per l'infrazione commessa. Ad eseguire le indagini, grazie al video che ha immortalato l'accaduto nella tarda mattinata di ieri, sono stati gli agenti della Sezione Investigazione e Prevenzione coordinata dall'ispettore Alessandro Platania, su direttiva del Comandante Stefano Blasco. L'autista del mezzo probabilmente deve aver sbagliato, probabilmente per indicazioni errate del navigatore visto che la Cesare Battisti in questo momento è chiusa per lavori, si è ritrovato a piazza Lo Sardo e a quel punto non riuscendo a girare ha inspiegabilmente pensato di attraversare l'area pedonale.