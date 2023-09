Dissequestrati sette cavalcavia e sovrappassi lungo l’A20 tra Monforte San Giorgio e Furnari

Altri 7 dei 26, tra cavalcavia e sovrappassi dell’A20, dislocati nel tratto compreso tra i territori di Monforte San Giorgio e Furnari, che dal 4 marzo 2021 erano finiti sotto sequestro preventivo per i mancati interventi di manutenzione, sono stati dissequestrati a seguito di istanza del difensore del Consorzio autostrade siciliane, l’avvocato Giuseppe Lo Presti del Foro di Barcellona.

A disporlo, con provvedimento depositato ieri in Tribunale, la giudice monocratica Giuseppa Abate, dinanzi alla quale pende il processo penale per quattro imputati, con l’ipotesi di reato di «omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina», reato che sarebbe stato commesso in cooperazione tra loro, ognuno per i rispettivi ruoli ricoperti fino al 2020.

La giudice, infatti, accogliendo l’istanza dell’avvocato Giuseppe Lo Presti, ha infatti disposto il dissequestro di altre sette infrastrutture per le quali sono stati già effettuati i primi interventi di messa in sicurezza e altri ne dovranno essere effettuati per proteggere dalle intemperie che ne determinano il danneggiamento. Le opere per le quali è stato disposto il dissequestro con il deposito del provvedimento avvenuto ieri sono il numero 6 della strada comunale Malapezza del Comune di Pace del Mela; il cavalcavia n. 16 strada vicinale D’Agri km 46+921 dell’A20 in territorio del Comune di Barcellona; mentre in territorio di Terme Vigliatore il cavalcavia n. 21, strada comunale Maggiotto al km 51+122 dell’A20 e il n. 22 Nuovo Vigliatore. al km 52+554 dell’A20.

