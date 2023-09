Incendio a Furnari, vigili del fuoco al lavoro per domare il rogo che si avvicina alle abitazioni

In queste ultime ore, per la quinta volta in un solo mese, i vigili del fuoco sono stati chiamati all'azione nel vallone di Furnari (Messina), nei pressi di via Camarda, per domare un incendio che, se non contenuto, potrebbe mettere a rischio le abitazioni circostanti e un importante ripetitore utilizzato per la telefonia mobile.

Il rogo, difficile da raggiungere con i mezzi , ha costretto le squadre dei vigili del fuoco a operare dal costone prospiciente il vallone. La vegetazione incolta e i venti provenienti da nord hanno favorito la rapida propagazione delle fiamme.